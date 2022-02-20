لأول مرة.. مواجهة أرجنتينية في ديربي الرياض

يشهد ديربي الرياض الذي يجمع النصر والهلال، مساء الاثنين، أول مواجهة أرجنتينية على مستوى المدربين بالنسبة للفريقين، وذلك طوال تاريخ مبارياتهما منذ بداية دوري المحترفين.

ويستضيف ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، مواجهة قمة الكرة السعودية، وذلك في ربع نهائي كأس الملك.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجه فيها مدربان أرجنتينيان ضد بعضهما البعض في الديربي، حيث يتولى ميغيل أنخيل روسو تدريب النصر، بينما يشرف مواطنه رامون دياز على الهلال.

وبدأ روسو "65 عاما" مسيرته مع النصر في 11 ديسمبر الماضي، قاده في 10 مباريات بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حقق 8 انتصارات وهزيمتين، بجانب الفوز في مباراة دور الـ 16 بكأس الملك.

أما بالنسبة إلى دياز البالغ من العمر "62 عاما" فعاد إلى تدريب الهلال في 14 فبراير الماضي، بعدما أقال النادي الأزرق مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عقب الهزيمة برباعية دون مقابل أمام الأهلي المصري في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وبدأ دياز فترته الثانية مع الهلال بتحقيق فوز كبير على غريمه الشباب بخماسية نظيفة في الجولة الـ 21 من الدوري.

وستكون مواجهة دياز وروسو الثالثة بالنسبة لمدربين يحملون ذات الجنسية في الديربي، بعد البرتغاليين جيسوس وهيلدر، ثم جارديم وبيدور إيمانويل.

حيث كانت أول مباراة لمدربين يحملون جنسية واحدة في 2018، انتهت بنتيجة التعادل 2-2 ضمن الدور الأول في الدوري لموسم 2018-2019، كان حينها يشرف خورخي جيسوس على الهلال، ومواطنه هيلدر مدرباً مؤقتا للنصر.

وتكررت المواجهة البرتغالية بعدها بموسمين، عندما قاد البرتغالي جارديم فريقه الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تجاوز فريق النصر الذي كان يقوده بيدرو إيمانويل بهدفين لهدف في مواجهة نصف النهائي.