ليفاندوفسكي يجنّب بايرن ميونخ صدمة ثانية توالياً

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليعوض بايرن ميونيخ تأخره المفاجئ ويفوز 4-1 على ضيفه غرويتر فورت متذيل الترتيب ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد.



وصعق فورت الجماهير باستاد أليانز أرينا عندما هز برانيمير هرغوتا الشباك من ركلة حرة غيرت اتجاهها قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.



وبدا بايرن في موقف صعب بعد الخسارة 4-2 في ملعب بوخوم الأسبوع الماضي وتعادله 1-1 مع سالزبورغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وهي أطول فترة بدون فوز للفريق منذ عشرة أشهر.



لكن صاحب الأرض احتاج إلى 30 ثانية فقط من الشوط الثاني ليدرك التعادل عندما اصطدمت الكرة في البديل إيريك مكسيم تشوبو-موتنغ وتهيأت أمام زميله ليفاندوفسكي الذي وضعها في المرمى من مدى قريب.



وسيطر حامل اللقب على المباراة وانتزع التقدم بهدف سيباستيان غريزبك بالخطأ في مرماه عند مرور ساعة من اللعب.



وعزز ليفاندوفسكي من تقدم بايرن بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية ليرفع المهاجم البولندي رصيده إلى 28 هدفا في 23 مباراة.



واختتم تشوبو-موتنغ الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سيرج غنابري.



ورفع بايرن رصيده إلى 55 نقطة من 23 مباراة فيما بقي فورت في المركز الأخير وله 13 نقطة.

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