ماني طلب من ليفربول عدم الاحتفال بكأس إفريقيا بسبب صلاح

كشفت تقارير صحافية أن السنغالي ساديو ماني طلب من إدارة ليفربول عدم الاحتفال بفوزه بكأس إفريقيا احترامًا لمشاعر زميله المصري محمد صلاح، وذلك خلال المباراة الأولى التي جمعتهما سويًا على ملعب "آنفيلد" عقب نهاية البطولة أمام نوريتش يوم السبت.
وحققت السنغال لقب كأس أمم إفريقيا الأول في تاريخها عقب الفوز على مصر بركلات الترجيح في البطولة التي أقيمت بالكاميرون.
وذكر البرنامج التلفزيوني الفرنسي "كانال فوتبول كلاب" أن السنغالي طلب عدم إقامة أي احتفالية له أو الإشارة لفوز السنغال على مصر، وذلك مراعاة لصلاح منافسه في النهائي.
وأجاب مدرب الفريق يورغن كلوب حول فوز ماني بالبطولة سابقًا وقال: إنها تعني كل شيء له ولشعبه وللسنغال، ونحن نحترم ذلك كثيرًا.
وعن صلاح قال المدرب الألماني: إنه محبط بالطبع، خسارة النهائي بتلك الطريقة الدرامية أمر صعب، إنه سعيد بالعودة للفريق لكن لم يتخلص من إحباطه بعد، أعتقد أن تلك الخسارة ستشكل حافزًا له.
وسجل اللاعبان هدفين خلال فوز الفريق على نوريتش 3-1 مما عزز مركز ليفربول ثانيًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر مع تبقي مباراة مؤجلة لـ "الريدز".
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