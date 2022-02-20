وولفرهامبتون يعزز آماله الأوروبية بفوزه على ليستر

عزز وولفرهامبتون واندرارز آماله في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعدما أجهض انتفاضة ليستر سيتي ليفوز 2-1 باستاد مولينو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وبدأ الفريق صاحب الأرض المباراة بطريقة مثالية عندما وضعه روبن نيفيز في المقدمة في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من راؤول خيمنيز.
واقترب رايان آيت-نوري من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 24 بعد أداء رشيق من دانييل بودينس، لكن محاولة اللاعب الفرنسي حادت قليلا عن المرمى قبل أن يخترق ليستر دفاع ولفرهامبتون بهجمة جماعية سلسة ليدرك التعادل قبل الاستراحة.
ووضع أديمولا لوكمان الكرة في الشباك لكن الهدف صنعه يوري تيلمانس الذي أرسل تمريرة رائعة إلى مارك أولبرايتون قبل أن يمرر الجناح كرة عرضية نحو لوكمان.
وحافظ ليستر على الزخم في الشوط الثاني لكن وولفرهامبتون هو الذي سجل عكس سير اللعب في الدقيقة 66 عن طريق بودينس بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء مرت من أسفل الحارس كاسبر شمايكل.
وبهذا الفوز تقدم ولفرهامبتون إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة من 24 مباراة. وبقي ليستر في المركز 11 ولديه 27 نقطة.
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