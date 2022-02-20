إنتر يفرط بالصدارة بسقوطه على أرضه ضد ساسولو

ضاعف ساسولو من جراح مضيفه إنتر، وحرمه من استعادة صدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر يوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيورنتينا على ضيفه أتالانتا 1 - صفر، وتعادل فينيزيا مع ضيفه جنوه.

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وتجمد رصيد إنتر، الذي بقي في المركز الثاني بترتيب المسابقة، عند 54 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين خلف جاره اللدود ميلان المتصدر، الذي خاض 26 لقاء، والذي تعثر هو الآخر في تلك المرحلة بتعادله المخيب 2 - 2 مع مضيفه ساليرنيتانا، يوم السبت.

في المقابل، ارتفع رصيد ساسولو، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاء هدفا ساسولو في الشوط الأول، حيث افتتح جياكومو راسبادوري التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، في حين أضاف جيانلوكا سكاماكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وتأتي تلك الخسارة لتزيد من جراح إنتر، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وتعادل إنتر 1 - 1 مع مضيفه نابولي بالمرحلة الماضية للدوري الإيطالي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة صفر - 2 أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو معقل الفريق الملقب بـ(الأفاعي)، الذي استضاف لقاء اليوم.