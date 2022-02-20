"يويفا": أزمة روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على نهائي الأبطال

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأحد أنه لا توجد أي خطط لنقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر يويفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الأوضاع بشكل مستمر.

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وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 مايو المقبل على ملعب سان بطرسبرغ أرينا، الذي استضاف مباريات في مونديال روسيا 2018.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا مما أثار مخاوف الغرب بشأن إمكانية حدوث غزو وشيك لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.