إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال قد يمنع مبابي من الرحيل

كشفت تقارير صحافية أن نسبة انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بدأت تقلّ، خاصة في ظل تحسّن علاقة اللاعب بإدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان وإمكانية التأهل في دوري الأبطال على حساب الفريق الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات قالها جيروم روثن لاعب باريس سان جيرمان السابق لراديو "مونت كارلو" الفرنسي: وفقًا لمعلوماتي، علاقة مبابي بباريس سان جيرمان تحسنّت كثيرًا.

وتابع: في الصيف الماضي كانت نسبة رحيله 99% لكنها وصلت الآن إلى 65% فقط.

وأكد اللاعب السابق أن إقصاء باريس سان جيرمان لريال مدريد من دوري الأبطال قد يكون عاملًا في عملية اتخاذ القرار بالنسبة لمبابي، إذ قال: تأهل باريس على حساب ريال مدريد قد يقلب الأمور لصالحه بشأن اللاعب.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسي في 30 يونيو المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ يريده بداية من الأول من يناير الماضي.