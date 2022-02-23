الاتحاد الإفريقي يقرر إلغاء إيقاف المغربيين بوفال وشاكلا

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يوم الأربعاء إلغاء عقوبة إيقاف الدوليين المغربيين سفيان بوفال وسفيان شاكلا.
وقال الاتحاد المغربي للعبة عبر موقعه على الإنترنت إن قرار رفع الإيقاف جاء بعد الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد إثر الأحداث التي صاحبت مواجهة مصر في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في الكاميرون الشهر الحالي وتوجت السنغال بلقبها.
وبات بإمكان وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب الاستفادة من خدمات بوفال لاعب أنجيه الفرنسي وشاكلا مدافع لوفن البلجيكي في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 الشهر المقبل.
وسينتقل المنتخب المغربي إلى كينشاسا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر قبل خوض مباراة العودة بعدها بأربعة أيام في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.
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