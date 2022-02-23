فريد: رانغنيك تسبب في شكوك حول مستقبل مانشستر يونايتد

أكد البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه "من الغريب بعض الشيء" تعيين رالف رانغنيك بصفة المدرب المؤقت، ما تسبب في بعض الشكوك المتعلقة بمستقبل النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتولى رانغنيك "63 عاما" قيادة يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل مدرب شالكه ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق للعمل في منصب استشاري مع النادي الإنجليزي في العامين المقبلين.
وأبلغ فريد محطة "تي.إن.تي سبورتس" البرازيلية مساء يوم الثلاثاء: هذا غريب بعض الشيء. أعرف في كرة القدم أنه من المهم تحقيق النتائج الإيجابية بأسرع شكل ممكن، لكن من المهم أيضا وجود خطة طويلة المدى.
وأضاف: أعتقد أنه من السيئ لنا بعض الشيء عدم توفر ذلك. في الوقت الحالي يتعلق الأمر كله بأهداف قصيرة المدى. لا نعرف ما سيحدث بعد نهاية هذا الموسم.
وبلغ يونايتد دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وسيخوض مباراة الذهاب ضد أتليتيكو مدريد اليوم الأربعاء.
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