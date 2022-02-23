كورونا تهدد سالزبورغ قبل مواجهة بايرن ميونخ

كشف نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، منافس بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف اللاعبين وعمال المساندة، وذلك قبل أسبوعين من مواجهة الفريق البافاري في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وذكر النادي النمساوي في بيان له يوم الأربعاء، أن بعض اللاعبين يعانون من أعراض خفيفة، مشيرا إلى وجودهم جميعا في الحجر الصحي.

وتابع البيان: لهذا السبب، فإنه تم إلغاء حصتين تدريبيتين للفريق.

وقال كريستوف فرويند مدير الكرة بالفريق: في الوقت الحالي مازلنا قادرين على اللعب، لكن رغم ذلك يجب علينا مراقبة ما يحدث مع اللاعبين الآخرين الذين لم يصابوا بالعدوى.

وعقب التعادل 1 - 1 مع بايرن ميونخ في سالزبورغ، ستقام مباراة الإياب يوم الثامن من مارس المقبل في ميونخ.

يذكر أن كلا الفريقين سيكون عليهما الفوز في المباراة لضمان التأهل للدور المقبل، خاصة بعد إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولة.