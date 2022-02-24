الأهلي لتصدر مجموعته والزمالك يطمح للتحسين بدوري الأبطال

سيسعى الأهلي حامل اللقب إلى تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم واعتلاء قمة مجموعته الأولى، عندما يستضيف صن داونز القادم من جنوب إفريقيا يوم السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات.



ويتصدر صن داونز المجموعة بأربع نقاط من مباراتين، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بنقطة واحدة وله مباراة مؤجلة مع المريخ السوداني.



في المقابل يحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في ثالث مبارياته بالمجموعة الرابعة بينما يرغب بطل مصر في تحسين موقفه في البطولة بعد تعادله مرتين في هذا الدور حتى الآن إلى جانب تراجعه في الدوري المحلي.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بنقطتين، بينما يتصدر بيترو أتليتيكو الأنغولي الترتيب بأربع نقاط يليه الوداد بثلاث نقاط ويقبع ساغرادا الأنغولي في المركز الرابع بنقطة واحدة.



ويطمح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إلى استمرار فريقه في التألق بعد نتائجه المتميزة في كأس العالم للأندية وانفراده بصدارة الدوري المحلي.



وأشار موسيماني وهو من جنوب إفريقيا إلى أنه أراح عددا من لاعبيه الأساسيين خوفا من تعرضهم للإرهاق ومن الإصابة مثل علي معلول وأيمن أشرف وعمرو السولية.



ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل فريقه ضيفا على الوداد بعد خسارة الفريق في الدوري المحلي أمام سموحة الأسبوع الماضي وتراجعه للمركز الرابع.



وفي المجموعة الأولى أيضا سيلتقي المريخ مع مواطنه الهلال بالقاهرة يوم الجمعة بينما يلتقي في المجموعة الرابعة بيترو أتليتيكو مع ساغرادا يوم السبت.