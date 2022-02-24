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الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً حول أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
طلب البرلمان الأوروبي من اليويفا تغيير مكان إقامة نهائي الأبطال

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً حول أوكرانيا

زيورخ - رويترز

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يوم الخميس عقب هجوم القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا، أن رئيسه ألكسندر تشيفرين دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد يوم الجمعة لبحث الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو المقبل، وطلب البرلمان الأوروبي من اليويفا تغيير مكان إقامة المباراة وعدم إقامة أي بطولات دولية للعبة الشعبية في مدن روسية.

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