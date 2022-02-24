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الحبس أربعة أشهر لمشجع لليستر بسبب اعتداء على لاعبين

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ليستر نوتنغهام
لقطة اعتداء المشجع على لاعبي نوتنغهام

الحبس أربعة أشهر لمشجع لليستر بسبب اعتداء على لاعبين

لندن - رويترز

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كشف مدعون يوم الخميس أن محكمة قضت بسجن مشجع لنادي ليستر سيتي، اعتدى على لاعبين من نادي نوتنغهام فورست خلال مباراة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، أربعة أشهر ومنعه من حضور مباريات كرة القدم لعشر سنوات.

واقتحم كاميرون تونر (19 عاما) الملعب وهاجم لاعبي نوتنغهام فورست أثناء احتفالهم بالهدف الثالث في فوزهم المفاجئ 4-1 على حامل اللقب على ملعب نوتنغهام في السادس من فبراير.

واعترف تونر، الذي وجهت إليه ثلاث تهم بالاعتداء، بالذنب أمام محكمة نوتنغهام الجزئية.

وقالت ماريان كونالي من دائرة الادعاء الملكية: ارتكب كاميرون تونر عملا من أعمال العنف غير المبررة أمام الآلاف، وبذلك لم يترك أمام نظام العدالة الجنائية أي خيار سوى منعه من حضور المباريات مستقبلا.

وقضت المحكمة بأن تونر أفرط في شرب الخمر قبل المباراة مضيفة أنه كان "هجوما متعمدا" على لاعبي فورست.

وكان ليستر قد أدان الحادث وحظر تونر مدى الحياة.

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