الدوري الألماني: دقيقة صمت بالملاعب تعاطفًا مع أوكرانيا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أنه يتعين على أندية الدوري الممتاز (بوندسليغا) والدرجة الثانية الوقوف دقيقة صمت كإشارة على السلام والتعاطف مع أوكرانيا وذلك قبل مباريات نهاية الأسبوع.

وذكرت الرابطة في بيان لها بعد ساعات من إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا: نندد بالهجوم على أوكرانيا، وتأثير ذلك على حياة وبيوت الأبرياء، بأشد عبارات الأسى.

وأوضحت الرابطة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: الحرب غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ولا تتماشى مع قيمنا الرياضية.

وتابعت الرابطة أنها على اتصال باتحادات محلية وعالمية أخرى، كما أعرب الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، عن مواقف مماثلة.