المغرب يعيد فتح ملاعب كرة القدم بعد عامين من الإغلاق

قررت الحكومة المغربية يوم الخميس إعادة فتح ملاعب كرة القدم أمام الجماهير، بعدما ظلت مغلقة منذ ظهور جائحة "كوفيد-19" قبل عامين، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة في بيان.

ويأتي هذا القرار: تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التطورات الإيجابية للوضعية الوبائية ببلادنا، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

لم يعلن البيان عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، حيث تقام مباراتان ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي (أولمبيك اسفي ضد الفتح الرباطي، وشباب المحمدية ضد سريع واد زم) وأخرى في الجولة الثالثة من دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي وحوريا كوناكري الغيني يوم الجمعة.

ويرتقب أن يجتمع المكتب المديري للاتحاد المغربي مساء الخميس اجتماعا بحضور رؤساء الأندية "لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لإنجاح تنزيل القرار"، وفق بيان للاتحاد.

بعد ارتفاع في الإصابات بالوباء خلال يناير بسبب المتحورة أوميكرون شهدت الوضعية الوبائية تحسنا كبيرا في المغرب خلال الفترة الأخيرة. وأعادت المملكة في 7 فبراير فتح مجالها الجوي في وجه الرحلات الدولية للمسافرين.

بينما تم الخميس تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية حتى 31 مارس.