المهاجم الأوكراني رومان ياريمتشيوك يبعث برسالة تأييد لبلاده

بدا المهاجم رومان ياريمتشيوك كأنه يبعث برسالة إلى وطنه أوكرانيا، حيث كشف عن شعار يخص بلاده على قميصه عقب تسجيله هدفا لفريقه بنفيكا يوم الأربعاء خلال المواجهة أمام آياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكشف المهاجم البالغ من العمر 26 عاما عن الشعار عقب تسجيله هدف التعادل 2 - 2 في شباك أياكس.

ونشرت روسيا الآلاف من جنودها على الحدود مع أوكرانيا مع تصاعد الأزمة السياسية بين البلدين.

ويحظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفع أي شعارات سياسية من جانب اللاعبين خلال المباريات، ولكن تصرف ياريمتشيوك قد يمر دون عقاب.