بسبب مبابي.. ريال مدريد يطلب من هالاند البقاء في دورتموند

كشفت تقارير صحافية أن نادي ريال مدريد طلب من النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي بروسيا دورتموند الانتظار لعام آخر في فريقه الحالي بسبب تركيز الفريق الإسباني على ضم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.
وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن اللاعب النرويجي سيعقد اجتماعًا مع وكيله مينو رايولا يوم الخميس لمناقشة تطورات مستقبله في ظل عروض من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالإضافة إلى قطبي إسبانيا.
وتابعت الصحيفة: ريال مدريد يصب تركيزه على كيليان مبابي حاليًا، وطلب من هالاند البقاء في دورتموند لموسم إضافي لأنهم يرون أنه من غير العادل التعاقد مع النجمين خلال الفترة ذاتها.
وأضافت: ريال مدريد يعتقد أن هالاند يستحق التعامل معه على أنه "صفقتهم الكبرى" وربما يقلل الإعلان عن مبابي من قيمة انتقاله، لذلك عليه الانتظار حتى يحظى بالاستقبال الذي يليق به.
ويستعد مانشستر سيتي للانقضاض على اللاعب خاصة أنهم لم يجدوا بديلًا مناسبًا لأغويرو حتى الآن، وكان والد اللاعب قد مثّل النادي الإنجليزي بين عامي 2000 و2003 لذلك ربما يقنع ابنه بالسير على نهجه.
ويحتوي عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على شرط جزائي يقدر بـ75 مليون يورو.
-
دورتموند: سنتخطى رحيل هالاندأكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن النادي الألماني سيتجاوز الرحيل المحتمل لهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند في الصيف المقبل ... رياضة
-
الجمعة.. هالاند يحدد فريقه المستقبليكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني قد يتم حسمه الجمعة في الوقت الذي تتنافس فيه عدة ... رياضة عالمية
-
الصراع على هالاند.. والده اتفق مع مدريد ولابورتا سيجعله الأعلى راتبًايتزايد الصراع بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات المقبلة.وكشف تقرير نشرته ... رياضة