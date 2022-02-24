بسبب مبابي.. ريال مدريد يطلب من هالاند البقاء في دورتموند

كشفت تقارير صحافية أن نادي ريال مدريد طلب من النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي بروسيا دورتموند الانتظار لعام آخر في فريقه الحالي بسبب تركيز الفريق الإسباني على ضم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن اللاعب النرويجي سيعقد اجتماعًا مع وكيله مينو رايولا يوم الخميس لمناقشة تطورات مستقبله في ظل عروض من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالإضافة إلى قطبي إسبانيا.

وتابعت الصحيفة: ريال مدريد يصب تركيزه على كيليان مبابي حاليًا، وطلب من هالاند البقاء في دورتموند لموسم إضافي لأنهم يرون أنه من غير العادل التعاقد مع النجمين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت: ريال مدريد يعتقد أن هالاند يستحق التعامل معه على أنه "صفقتهم الكبرى" وربما يقلل الإعلان عن مبابي من قيمة انتقاله، لذلك عليه الانتظار حتى يحظى بالاستقبال الذي يليق به.

ويستعد مانشستر سيتي للانقضاض على اللاعب خاصة أنهم لم يجدوا بديلًا مناسبًا لأغويرو حتى الآن، وكان والد اللاعب قد مثّل النادي الإنجليزي بين عامي 2000 و2003 لذلك ربما يقنع ابنه بالسير على نهجه.

ويحتوي عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على شرط جزائي يقدر بـ75 مليون يورو.