تداعيات غزو أوكرانيا.. عزل روسيا كرويًا وإلغاء عقود رعاية

ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على كرة القدم مؤثرًا على أطراف عديدة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع روسيا، بدايةً من الهجوم على الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي والمطالبة بتجريده من ملكية النادي وحتى إلغاء مانشستر يونايتد لرحلات مع شركة طيران روسية.

تجريد أبراموفيتش من ملكية تشيلسي

واجه الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي دعوات لتجريده من ملكية ناديه بعد اتهامات له بوجود علاقات مشبوهة بنظام الرئيس الروسي بوتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال نائب في مجلس العموم البريطاني: حصلت على وثيقة مسربة من عام 2019 من وزارة الداخلية تقول فيما يتعلق بالروسي أبراموفيتش، كجزء من استراتيجية الملكة البريطانية في روسيا التي تهدف إلى استهداف التمويل غير المشروع والفساد، لا يزال أبراموفيتش محل اهتمام الملكة بسبب صلاته بالدولة الروسية وارتباطه العام بالنشاط والممارسات الفاسدة.

واعترف أبراموفيتش في وقت سابق بأنه دفع الأموال مقابل النفوذ السياسي، ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المصادر الأمنية تؤكد أنه من غير المرجح أن يُسمح للرجل البالغ من العمر 55" عامًا" بالعيش في بريطانيا مرة أخرى إذ لم يشاهد في ستامفورد بريدج منذ شهور.

بوريس جونسون يطالب بعزل روسيا كرويًا

طالب بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا بعدم السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا وغزوها لها.

وقال جونسون في البرلمان: أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة.

كما كشفت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية أن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم إذ كتبت على"تويتر" يوم الثلاثاء: لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية.

تأكيدات بنقل نهائي دوري الأبطال خارج روسيا

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي والذي كان مقررًا إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى خارج البلاد.

ودعا ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري صباح الجمعة ويتوقع أن يتم خلاله الموافقة على قرار نقل نهائي دوري الأبطال والمحدد تاريخه في 28 مايو المقبل.

انتهاك الهدنة الأولمبية

أدانت اللجنة الأولمبية الدولية الغزو الروسي ودعا رئيسها الألماني توماس باخ إلى عودة السلام مرة أخرى.

وقالت اللجنة في بيان رسمي يوم الخميس: ندين بشدة انتهاك الهدنة الأولمبية من قبل الحكومة الروسية، اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ كرر دعوته إلى السلام، وهو الأمر الذي عبر عنه في خطاباته خلال حفل افتتاح وختام الدورة الأولمبية.

وبدأت الهدنة الأولمبية المدعومة من الأمم المتحدة قبل سبعة أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتي جرت بين الرابع والـ20 من فبراير الجاري، وتستمر لمدة سبعة أيام بعد ختام دورة الألعاب الباراليمبية التي من الرابع وحتى 13 مارس المقبل.

مانشستر يونايتد يلغي رحلاته مع شركة طيران روسية

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أوقف رحلاته مع شركة "إيرلوفت" الروسية بعد التصعيد ضد أوكرانيا.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" أنه كان من المقرر أن يستخدم النادي الإنجليزي شركة الطيران الروسية للسفر إلى مديد قبل مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكن النادي ألغى الرحلة قبل وقت قصير من موعدها وسافر بطائرة مستأجرة.

ويستخدم النادي الإنجليزي عادةً شركة الطيران الروسية في أسفاره المرتبطة بالمسابقات الأوروبية، وتعد إيروفلوت شريكا رسميا لمانشستر يونايتد، لكن لم تتم الإشارة إلى فسخ الشركة حتى الآن.

شالكه الألماني يزيل شعار الراعي الرئيسي لدوري الأبطال من قمصان فريقه

أكد نادي شالكه الألماني عبر تويتر يوم الخميس أنه أزال شعار شركة غازبروم الروسية من قمصان فريقه بعد التطورات الأخيرة.

وتعد عملاقة الغاز الروسية من الرعاة الرئيسيين لدوري أبطال أوروبا، إذا بدأت الشراكة عام 2012 وتم تجديدها في مايو 2021 لمدة 3 سنوات أخرى لتستمر حتى 2024.