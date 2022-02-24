تشافي: لولا ميسي لكان مارادونا أفضل لاعب في التاريخ

أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة يوم الأربعاء إن ذكريات العظماء دييغو مارادونا وليونيل ميسي ودورهما مع نابولي وبرشلونة ستشعل مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين الفريقين يوم الخميس.



وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل إياب دور خروج المغلوب في نابولي عقب تعادلهما 1-1 في مباراة الذهاب في كامب نو :إنه لشرف كبير اللعب في استاد دييغو أرماندو مارادونا في نابولي. لقد كان مرجعا للجميع، لا زلت أشاهد مقاطع فيديو له ومازلت أشعر بالإثارة.



وأضاف: لولا ميسي لكان مارادونا أفضل لاعب في التاريخ على الإطلاق. لقد كان بلا شك الأفضل في عصره. إنها مسؤولية وشرف لنا اللعب هنا.



وتطور برشلونة كثيرا منذ عودة لاعب الوسط والقائد السابق وتعيينه مدربا للفريق في نوفمبر الماضي بعد بداية متعثرة للموسم عقب رحيل ميسي الهداف التاريخي للفريق.



وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والتأخر بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الدوري المحلي، بات الدوري الأوروبي عمليا الأمل الأخير لبرشلونة لانقاذ موسمه.



وتابع تشافي: في وضعنا الحالي، كل مباراة بمثابة نهائي لنا. كان يجب الفوز بمباراة الذهاب. الآن سنلعب على أرضهم. هذا نهائي اخر ونملك الدوافع والحماس لإظهار قدرتنا على المنافسة.

