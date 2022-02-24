دورتموند: سنتخطى رحيل هالاند

أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن النادي الألماني سيتجاوز الرحيل المحتمل لهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند في الصيف المقبل مثلما تخطى من قبل رحيل بعض أبرز نجومه.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها محطتي "آر تي إل" و"إن تي في" يوم الخميس: لقد فقدنا بالفعل مهاجما أو آخر هنا، روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيمريك أوباميانغ، سنجد شخصا آخر مرة أخرى.

وأكد فاتسكه أنه يتوقع حسم مصير هالاند (21 عاما) في غضون شهر وربما ستة أسابيع.

وذكرت محطة "كادينا سير " الإذاعية الإسبانية يوم الأربعاء أن هالاند سيقابل وكيل أعماله مينو رايولا يوم الجمعة، إذا لم يتأهل دورتموند لدور الستة عشر من الدوري الأوروبي عبر مواجهته أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

ولم يتعاف هالاند من إصابته بعد، في الوقت الذي يسعى فيه دورتموند لتعويض خسارته على ملعبه أمام غلاسكو 2 -4 في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من الدوري الأوروبي، وذلك من خلال مواجهة الإياب التي تجمع بين الفريقين في وقت لاحق اليوم.

وأشارت "كادينا سير" إلى أن هالاند تلقى عروضا من ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند حتى 2024 لكن تردد أن عقده يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل بعد دفع 70 مليون يورو (79 مليون دولار) للنادي الألماني.