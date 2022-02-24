كونتي محبطًا: سأتحدث مع إدارة توتنهام

ظهر الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام منزعجا بعد خسارة فريقه أمام بيرنلي المتعثر بهدف دون رد يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كونتي قوله: لا أريد التعليق على المباراة، فقط أعلق على وضعنا، في آخر خمس مباريات خسرنا أربع مرات، هذه هي الحقيقة، الأمر لا يتعلق بالأداء.

وأضاف: هذه هي الحقيقة، لا أحد يستحق هذه الوضعية سواء النادي أو أنا أو اللاعبين أو الجماهير، لكن هذا هو الواقع.

وأوضح كونتي: لقد جئت إلى هنا لتحسين الأوضاع في توتنهام لكن ربما في هذه اللحظة لست جيدا، بالنسبة لي هو وضع محبط للغاية لأنني أعرف أننا نعمل كثيرا ونحاول إخراج أفضل ما في كل اللاعبين، لابد أن أتحدث للإدارة.

وختم كونتي بالقول: أعتقد أن علينا إعادة تقييم الأمور.