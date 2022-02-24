هدف صبحي المتأخر يقود بيراميدز لصدارة الدوري المصري

سجل رمضان صبحي هدفا متأخرا ليقود بيراميدز للفوز 1-صفر على البنك الأهلي والصعود لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.



واستغل بيراميدز هفوة دفاعية ليتبادل المخضرم عبد الله السعيد الكرة مع صبحي جناح منتخب مصر الذي سدد كرة منخفضة في الشباك بالدقيقة 81.

وكان من الممكن أن يسجل بيراميدز مبكرا في الشوط الأول، لكنه سدد في إطار المرمى مرتين عبر فاغري لاكاي وعلي جبر.



وهذا الفوز السابع لبيراميدز في تسع مباريات ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي تتبقى له مباراة.



وتعرض البنك الأهلي للهزيمة الخامسة هذا الموسم ولديه 11 نقطة بالمركز 13.