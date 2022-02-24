"لا للحرب".. الروسي سمولوف يعارض غزو أوكرانيا

أصبح المهاجم فيودور سمولوف أول لاعب دولي روسي في كرة القدم يعلن معارضته غزو بلاده لأوكرانيا، بعد أن نشر يوم الخميس عبر حسابه على إنستغرام منشورًا قال فيه "لا للحرب".

ونشر ابن الـ32 عامًا صورة سوداء بالكامل على حسابه، مرفقًا إياها بتعليق "لا للحرب" مع علم أوكرانيا وقلب أحمر مكسور.

وأعرب لاعب نادي دينامو موسكو الذي خاض 45 مباراة دولية، بينها آخر ثلاث مواجهات مع بلاده، عن معارضته بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بدء الغزو الروسي.

وأعلن بوتين فجر الخميس عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وأعلنت كييف لاحقًا عن مقتل أكثر من 40 جنديًا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو.