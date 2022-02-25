أليغري: يوفنتوس خارج سباق الفوز بلقب الدوري

كشف ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الجمعة إن فريقه ليس ضمن المنافسين على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، رغم فقد أبرز المنافسين عدة نقاط في المباريات الأخيرة.



وبعد بداية متعثرة للموسم حتى إن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى أبعد ما يكون عن يوفنتوس هذا الموسم، لكن تطور مستواه مؤخرا دفعه للعودة للتقدم في الجدول ليتأخر بفارق تسع نقاط عن ميلان المتصدر.



وتأثر ميلان وإنتر ميلان صاحب المركز الثاني ونابولي الثالث أظهروا جميعا علامات على التراجع منذ استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الشتوية، لكن أليغري لا يزال يعتقد أن العودة للقمة بعيدة المنال للفريق الأكثر نجاحا في الدوري.



وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل مواجهة إمبولي يوم السبت: نقاتل على كافة الجبهات حتى لو كان الدوري صعبا فالأمر مستحيل.



وأضاف: نحن خارج سباق الفوز باللقب، أعتقد أن تحقيق 85 نقطة سيكون كافيا للفوز باللقب ولا نستطيع الوصول لذلك. أمامنا مواجهة في قبل نهائي كأس إيطاليا أمام فيورنتينا ودوري أبطال أوروبا أمام فياريال.



وتابع: حتى الآن، إنه موسم جيد. دعنا نرى الألقاب التي سنحصدها، ليس من السهل الفوز في كل موسم.



ورغم أن يوفنتوس لم يخسر في آخر 12 مباراة بالدوري، لكنه تعادل في آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات ولم ينجح في هز الشباك لأكثر من هدف واحد في كل مباراة.



ومع ذلك، قد يستريح دوسان فلاهوفيتش صفقة يوفنتوس باهظة الثمن خلال فترة انتقالات الشهر الماضي أمام إمبولي يوم السبت وذلك بعدما سجل هدفه الأول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا في مرمى فياريال يوم الثلاثاء الماضي.



واختتم أليغري: غدا المهاجم مويزي كين قد يلعب. في حال مشاركته، سيستريح فلاهوفيتش أو ألفارو موراتا. يملك كين دائما الفرص للتسجيل، لذلك أشعر بالهدوء للغاية بهذا الشأن.