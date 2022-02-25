أنشيلوتي يرفض "التجربة" قبل مواجهة باريس سان جيرمان

رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الاقتراحات بأنه يمكن أن يستخدم مباريات الفريق المقبلة بالدوري لإعداده لمباراة الإياب الحاسمة لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، والتي ستشهد غياب الثنائي فيرلاند ميندي وكاسيميرو للإيقاف.

وحصل كاسيميرو وميندي على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب التي خسرها الريال صفر - 1 والتي بسببها سيغيبان عن مباراة الإياب التي تقام في إسبانيا الشهر المقبل.

وشارك البرازيلي كاسيميرو في المباريات السبعة التي خاضها الريال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما شارك ميندي، الظهير الأيسر، في خمس مباريات، ويثبت الثنائي نفسيهما بأنهما جزء رئيسي من محاولات أنشيلوتي للتتويج مع الفريق بالدوري ودوري الأبطال.

وخلال حديثه قبل السفر لمواجهة رايو فايكانو، أكد أنشيلوتي أنه لن يستخدم المباريات المقبلة لإيجاد التوازن الصحيح للمباراة سان جرمان، مبرزا أهمية مباريات الدوري.

وقال: ما الذي يمكنني قوله؟ ستكون فكرة جيدة (للتجربة) إذا كنا نخوض مباريات ودية.

وأضاف: ولكن لدينا مباراتان في غاية الأهمية أمام رايو فايكانو وريال سوسيداد.

وأكد: انتصاران سيعنيان الكثير من أجل الفوز بلقب الدوري، لذلك سألعب بأفضل 11 لاعبا متاحا في المباريات التي تسبق مواجهة باريس سان جيرمان.

وأضاف: بإمكان توني كروس أن يلعب بدلا من كاسيميرو، ولكنه ليس بحاجة للاعتياد على اللعب في مركز أعمق، لعب في هذا المركز مرات عديدة.

وأكد: جربت اللاعبين، لست بحاجة لتجربة أشياء جديدة. لم أفكر بعد في من سيكون بديلا لكاسيميرو وميندي، حيث إن لدينا مباراتين في غاية الأهمية قبل مواجهة سان جيرمان.

ورغم أن الريال يتعين عليه تعويض خسارته في مباراة الذهاب ليواصل مشوراه في دوري الأبطال، إلا أنه يحتفظ بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، رغم أن الفريق كان أداؤه متباينا في الفترة الأخيرة حيث حقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات بكافة المسابقات.