إشبيلية وبرشلونة يواجهان وست هام وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن وقوع لايبزغ الألماني في مواجهة سبارتاك موسكو الروسي في دور الستة عشر.

ويستضيف لايبزغ مباراة الذهاب أمام سبارتاك موسكو في العاشر من مارس المقبل، لكن الملعب الذي سيحتضن مباراة الإياب المقررة في 17 من الشهر نفسه، لم يحسم بعد.

وأعلن اليويفا في وقت سابق يوم الجمعة أن أي مباريات تابعة للمنافسات الأوروبية لن تقام في روسيا وأوكرانيا، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا قبل مراسم سحب القرعة: هذه أيام صعبة بالنسبة لأوروبا.

وأضاف: دعوني أعبر عن تضامننا القوي مع الشعب الأوكراني الذي يواجه فظائع الحرب، وأقول إن كرة القدم تهدف إلى شيء واحد فقط، السلام، والسلام الآن.

أما أشبيلية، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد ستة ألقاب، فيلتقي ويستهام الإنجليزي، بينما يلتقي برشلونة مع غلطة سراي التركي.

ويواجه ريال بيتيس الإسباني فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما يلتقي أتالانتا الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني في مواجهة أخرى بين فريقين من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتشهد منافسات دور الستة عشر مواجهتين برتغالية-فرنسية، حيث يلتقي سبورتينغ براغا مع موناكو وبورتو مع ليون.

أما غلاسكو رينجرز، الذي أطاح ببوروسيا دورتموند الألماني، فسيلتقي مع ريد ستار بلغراد الصربي.