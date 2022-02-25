الاتحاد الروسي يرفض قرار نقل نهائي "الأبطال" لباريس

رفض ألكسندر ديوكوف، رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وكان اليويفا قد أعلن في وقت سابق يوم الجمعة عقب اجتماع للجنة التنفيذية، جرى الترتيب له على عجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة في 28 مايو المقبل من سان بطرسبرغ إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنها تعتقد أن ديوكوف والأوكراني أندري بافلكو عضوي اللجنة التنفيذية، كانا ضمن الحضور في الاجتماع.
ونقل الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف قوله إن القرار "جرى إملاؤه لأسباب سياسية" وإنه "نظرا لتمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ إبعاد الرياضة عن السياسة، لا يمكنه تأييد هذا القرار".
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