الدوري الإيطالي: تأخير انطلاق المباريات في "دعوة للسلام"

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة أن مباريات الأسبوع الحالي في مختلف الدرجات ستنطلق مع تأخير خمس دقائق في "دعوة للسلام"، وذلك على خلفية أحداث غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.
وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان أن مباريات المحترفين والهواة ستنطلق في وقت متأخر من "أجل احترام حياة الإنسان وضرورة إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا".
وشنّت روسيا حملة لغزو أوكرانيا الخميس، حيث اندلعت صراعات دموية عند بوابات العاصمة كييف صباح الجمعة.
ولم يأتِ البيان على ذكر روسيا أو كلمة الحرب، في حين قال رئيس الاتحاد غابريال غرافينا أن كرة القدم الإيطالية "قلقة جداً بشأن ما يحدث حالياً".
وتابع: لا علاقة للرياضة بالسياسة ولكنها تدعو بصوت عالٍ للسلام.
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