زينتشنكو مدافع سيتي جاهز للعب رغم الهجوم على بلاده

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مدافعه الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو تأثر بالاعتداء الروسي على بلاده، لكنه يظل جاهزا للعب إذا طلب منه ذلك.



وشارك زينتشنكو في وقفة احتجاجية في وسط مانشستر يوم الخميس ضد الهجوم وأعرب غوارديولا عن دعمه للاعبه.



وقال غوارديولا ردا على سؤال في مؤتمر صحافي عن مشاركة زينتشنكو في الاحتجاج: ماذا ستفعل إذا هاجمت قوى خارجية المملكة المتحدة؟ هذا ما يشعر به، يشعر بالقلق، ماذا سيكون شعورنا حيال البلد الذي ولدنا فيه مع قتل الأبرياء؟ أعتقد أن هذا ما يشعر به.



وأضاف المدرب الإسباني: بالطبع تؤثر الأحداث عليه. ندعمه. يحدث ذلك في البلد الذي ولد فيه ويعشقه. يتعرض لهجوم خارجي. إنه لاعب قوي ويعرف أننا هنا حوله.



وقال غوارديولا إنه ناقش مع لاعبي سيتي موقف اللاعب البالغ عمره 25 عاما قبل مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



وأضاف: تحدثنا عن كل هذا، لقد تحدثت معه. الجميع، الأصدقاء. هذه هي العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم، إنه مصدر قلق.



من ناحية أخرى، قال ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد إن النادي منح المهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو إجازة لمساندته نفسيا.



وقال مويس في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأحد على ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز: ليس في حالة نفسية جيدة حاليا لذلك فقد منحناه إجازة لبضعة أيام.



وأضاف: سنساعده بالتأكيد. إنه وقت صعب حقا بالنسبة له ولعائلته ونحن نحترم ذلك. تحدثت معه يوم الخميس وكان منزعجا وهو محق في ذلك. نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام وأن يظل جميع أفراد أسرته في أمان.



"شعرنا بالحزن جميعا عليه. خرجنا للتو من الوباء وآخر شيء نريده هو اندلاع حرب عالمية".