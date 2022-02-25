كارتيرون يعترف بصعوبة مواجهة الوداد في دوري الأبطال

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن مباراة ناديه أمام الوداد المغربي المقرر لها يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ستكون صعبة خاصة بعد قرار حضور الجماهير.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: شرف أنك تلعب في دوري الأبطال، مثل هذه المباريات التي تعد نهائيات، وسنقاتل من أجل الفوز وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة بالبطولة.

وأضاف: أعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون داعما للزمالك أيضا فالكرة خلقت للجماهير، والمتعة تكون أكبر بوجودهم، وسيصب ذلك في مصلحة الزمالك، من خلال حافز الحضور الجماهيري والذى يفجر طاقات اللاعبين.

وأوضح: الوداد من الفرق القوية وبرغم موقفه المشابه للزمالك، فإنه من الطبيعي أن يكون منافسا صعبا وقويا.

وتابع: عندما تتولى مسؤولية فريق بحجم الزمالك، فإنك لابد وأن تصبر على الضغوطات، وأتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الفريق.

وقال: تم إعداد اللاعبين نفسيا بشكل جيد وتجهيزهم ذهنيا للقاء، فالجانب النفسي في مثل تلك الأمور يكون له دورا كبيرا، وسيرى الجميع النتيجة مثلما كان الوضع أمام أتلتيكو والتأخر بهدفين، وبين الشوطين قمت بعملي والجميع رأى ذلك.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بفارق نقطتين خلف المتصدر بترو أتلتيكو الأنغولي، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل ساجرادا الأنغولي الترتيب برصيد نقطة واحدة.