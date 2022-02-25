مدرب صن داونز: لم نفقد أنيابنا.. مستعدون للأهلي

أكد رولاني موكوينا المدرب العام لفريق صن داونز الجنوب إفريقي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال موكوينا في مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة: أتمنى أن تكون مباراتنا مع الأهلي قوية وأعدكم بذلك سواء مباراة القاهرة أو مباراة الإياب.

وأضاف: فريق صن داونز لم يفقد أنيابه في القارة السمراء وقادر على مواجهة الجميع.

وأوضح: موسيماني على دراية كاملة بفريق صن داونز ولكنه بعيد عن الفريق منذ فترة لذلك هو لا يعلم كامل التفاصيل الآن ولا يعلم خططنا الداخلية وطريقة لعبنا، وكيفية تطبيق أفكاري الآن وهناك لاعبون انضموا لنا أيضا وهو لا يعلم عنهم شيئا بالطبع.

وتابع: شاهدت آخر 10 مباريات للنادي الأهلي وليس كأس العالم للأندية فقط، مقتنع تماما أننا سنواجه فريقا كبيرا وأحد أفضل الفرق في قارة إفريقيا، ولكننا أيضا ضمن الأفضل في القارة، الأهلي لا يغير طريقة لعبه كثيراً ولكن في آخر مباراتين تغيرت الطريقة من ثلاثي في خط الظهر إلى أربع لاعبين.

من جانبه قال دينيس أونيانغو، حارس مرمى الفريق، إن هدف فريقه هو تحقيق نتيجة إيجابية من مواجهة الأهلي.

وأضاف: جئنا إلى مصر مبكرا حتى نتمكن من الراحة ومعرفة أجواء القاهرة الشتوية لأنها أول مرة لنا أن نأتي في تلك الأجواء، أتمنى العودة لبلادي وجماهير صن داونز بنتيجة ايجابية من مباراة السبت.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في أخرى، فيما غاب الأهلي عن الجولة الأولى من المسابقة بسبب مشاركته في مونديال الأندية في الإمارات، ثم خاض مباراة أمام الهلال السوداني انتهت بالتعادل السلبي.