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وست هام يمنح الأوكراني يارمولينكو "راحة" بعد الهجوم الروسي

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يارمولينكو
وُلد يارمولينكو في روسيا من والدَين أوكرانيَين

وست هام يمنح الأوكراني يارمولينكو "راحة" بعد الهجوم الروسي

لندن - فرانس برس

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مُنح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو، لاعب وست هام الإنجليزي، قسطًا من الراحة بسبب حالته النفسية في أعقاب غزو روسيا لبلاده، وفق ما أعلن مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس يوم الجمعة.

ووُلد يارمولينكو (32 عامًا) في روسيا من والدَين أوكرانيَين انتقلا الى بلده الأم عندما كان طفلا.

وبعد غيابه عن تويتر لأكثر من عامين، عاد الخميس ليغرّد: صلّوا من أجل أوكرانيا. لا للحرب.

وسيغيب لاعب دينامو كييف السابق عن مباراة وست هام ضد ضيفه وولفرهامبتون في الدوري يوم الاحد بعد أن قرر مويس أن يمنحه قسطًا من الراحة.

وقال الأسكتلندي خلال المؤتمر الصحافي: ليس في حال جيدة، منحناه قسطًا من الراحة لبضعة أيام. سنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدته. إنها حقًا أوقات صعبة له ولعائلته.

وتابع: تحدثت معه أمس وكان غاضبًا، وهذا أمر طبيعي. نأمل أن تظل عائلته بأمان.

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