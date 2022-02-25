300 دقيقة من تراوري بموسم ديمبلي كاملًا

لم يستغرق الإسباني آداما تراوري الكثير ليتألق دفاعًا عن ألوان نادي برشلونة، بعدما انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة، إذ ساهم لاعب وولفرهامبتون السابق منذ قدومه في 4 أهداف وهو نفس العدد الذي ساهم به زميله الفرنسي عثمان ديمبلي منذ بداية الموسم.

وصنع تراوري هدفين لجوردي ألبا وأوباميانغ يوم الخميس خلال انتصار برشلونة العريض على نابولي بأربعة أهداف لهدفين في عقر دار الأخير، ليساعد الفريق الكتالوني على التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ولم يمضِ على تراوري داخل جدران برشلونة سوى أقل من شهر واحد، إذ أعلن برشلونة عن ضمه في 29 يناير الماضي، ولعب 5 مباريات مع الفريق بجميع المسابقات ساهم خلالها بـ4 أهداف.

وظهر آداما في 299 دقيقة بالقميص الأزرق والأحمر خلال 3 مباريات في الدوري الإسباني ولقاءين في الدوري الأوروبي، مرر خلالها 4 تمريرات حاسمة، منها اثنان على ملعب دييغو أرماندو مارادونا أمام نابولي، وصنع هدف لغافي خلال انتصار برشلونة على أتلتيكو مدريد 4-2، وآخر للمهاجم لوك دي يونغ في الدقيقة 96 اقتنص به برشلونة نقطة التعادل من إسبانيول بعد نهاية المباراة بهدفين لمثلهما.

أما ديمبلي فشارك في 15 مباراة رفقة "البلاوغرانا" هذا الموسم خلال بطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الملك وكأس السوبر بمجموع دقائق بلغ 814 دقيقة.

وساهم الفرنسي في 4 أهداف أيضًا هذا الموسم، إذ سجل هدف وحيد كان في شباك فريق ليناريس خلال الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا، ومرر 3 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني أمام فرق إلتشي وإشبيلية وفالنسيا خلال آخر مباريات الفريق في "الليغا" والتي انتهت بفوز كتيبة تشافي برباعية.

وغاب ديمبلي عن 18 مباراة لبرشلونة هذا الموسم (159 يومًا) جرّاء إصابات مختلفة في الركبة والفخذ وفيروس كورونا، كما تم استبعاده لمباراتين بسبب مماطلته في تجديد عقده ومطالبة النادي برحيله قبل أن تخفّ حدّة موقف إدارة لابورتا ويعود لصفوف الفريق مرة أخرى.