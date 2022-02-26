أبراموفيتش يمنح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي مسؤولية إدارة النادي

أعلن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وقال أبراموفيتش، الذي اشترى النادي اللندني في 2003، إن المؤسسة "في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح" النادي.



وأضاف في بيان: لقد نظرت دائما إلى دوري كحارس مسؤول عن النادي، وتتعلق وظيفتي بضمان تحقيق نجاح مماثل لما وصلنا إليه اليوم، وكذلك البناء للمستقبل، إلى جانب القيام بدور إيجابي في مجتمعنا.



وتابع: لقد كنت باستمرار أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي. لا أزال ملتزما بهذه القيم.



ولم يكشف أبراموفيتش أو تشيلسي عن سبب منح مسؤولية الإدارة للمؤسسة الخيرية.





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