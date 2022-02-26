الاتحاد الأوروبي يدرس فسخ عقد رعاية "غازبروم"

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فسخ عقد الرعاية مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، نتيجة الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" يوم السبت من مصدر مطلع على المناقشات.

و"يستعد" الاتحاد القاري لإنهاء شراكة مستمرة منذ 2012، ويتعين عليه اتخاذ قرار في هيئته التنفيذية التي ستجتمع "الأسبوع المقبل" بحسب ما أضاف المصدر عينه، مؤكدا تقارير نشرتها وسائل إعلام إنجليزية.

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وبحسب "ذي تايمز" و"تيليغراف"، طلب الاتحاد الأوروبي الذي اجتمعت هيئته التنفيذية الجمعة بشكل عاجل، من محاميه إطلاق عملية إنهاء فوري للعقد الذي يربطه مع غازبروم المملوك بغالبيته من الدولة الروسية.

وتقدّر وسائل إعلام متخصصة العقد بين ويفا وغازبروم بأربعين مليون يورو سنوياً. وترعى المجموعة التي تتخذ من سان بطرسبورغ مقراً لها دوري أبطال أوروبا منذ 2012 ومددت عقدها مع الاتحاد القاري في مايو 2021 حتى 2024. كانت غازبروم أيضاً راعياً لكأس أوروبا الأخيرة ومتوقعا أن ترعى كأس أوروبا 2024.

وأطلق اسم غازبروم على استاد سان بطرسبورغ حيث أقيمت عدة مباريات في كأس أوروبا الصيف الماضي، علماً أن هذا الملعب جُرّد يوم الخميس من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لمصلحة باريس.

يذكر أن ألكسندر ديوكوف، رئيس مجموعة غازبروم نيفت، فرع النفط في مجموعة غازبروم، هو رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم وعضو في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وقرّر نادي شالكه الألماني الذي ترعاه أيضاً غازبروم الخميس سحب اسم المجموعة الروسية عن قمصان ناديه.