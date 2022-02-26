الثلاثي "الثائر" يعود بخطة جديدة لدوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير صحفية أن ثلاثة أندية أوروبية تحاول بدء محادثات وأفكار عودة دوري السوبر الأوروبي مجددًا مع الالتزام بقواعدهم الخاصة حينما تُجري محادثات أخرى هذا الأسبوع.
ونشرت صحفية "ميرور" البريطانية أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ستخوض معركة أخرى ضد الانفصال عن مسابقات الاتحاد الأوروبي مما قد يسبب أزمة أخرى مع اتحاد اللعبة في القارة العجوز.
ويقود أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس المقترح الجديد للبطولة وسيقوم بعرضه هذا الأسبوع أمام رئيسي قطبي إسبانيا فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا.
وسيكون التغيير الأبرز عن المقترح السابق للبطولة هو إلغاء فكرة التواجد الدائم لبعض الأندية من أجل تحسين المستويات، إذ أشار أنيللي إلى أن هذه الفكرة ستكون "لتعظيم تأثير اللعبة على الرفاهية الاجتماعية في أوروبا".
وكشفت إحدى الوثائق التي تم تسريبها في سبتمبر الماضي أن الأندية التي تقود مخطط البطولة تريد إنشاء أندية تقع في مدن أوروبية كبيرة لا ينافس بها أحدًا في كرة القدم، وتم الاستشهاد بلوكسمبورغ ودبلن كأمثلة على المواقع التي يمكن فيها تشكيل ناد من الدرجة الأولى ثم دمجه في الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستهدف الثلاثي جودة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى معالجة إخفاقات نظام اللعب المالي النظيف.
ووصف رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر تشيفرين الأندية الثلاثية التي تحاول إحياء مخططها بـ "الدجالين".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع حدًا لخطط الأندية التي تمت إثارتها في إبريل 2021 وتسبب ذلك في انسحاب فرق الدوري الإنجليزي جميعها مع قبولها للعقوبة.
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