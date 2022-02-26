النجم الساحلي يفرض على الترجي التعادل بدون أهداف

حافظ الترجي التونسي على صدارة المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه ومنافسه المحلي النجم الساحلي في استاد رادس يوم السبت.

ورفع الترجي، بطل القارة أربع مرات آخرها عام 2019، رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطتين على النجم صاحب المركز الثاني الذي تعادل للمرة الثالثة على التوالي.

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ويحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بنقطتين قبل مواجهة جوانينغ جالاكسي البوتسواني خارج أرضه في وقت لاحق اليوم.

واستحوذ الترجي المدعوم بجماهيره في المدرجات على الكرة لكن أول فرصة خطيرة أتيحت للنجم الساحلي عندما أرسل إيهاب المساكني تمريرة عرضية إلى سليمان كوليبالي القادم من ساحل العاج سددها ضعيفة في يد الحارس معز بن شريفية في الدقيقة 17.

واقترب الترجي من التسجيل عندما أرسل الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة تمريرة عرضية كاد أن يضعها المدافع الجزائري حسين بن عيادة بضربة رأس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 23.

وردت عارضة النجم الساحلي تسديدة محمد علي بن رمضان من ركلة حرة في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني ضغط الترجي بقوة على منافسه وصنع عدة فرص للتسجيل لكن هجومه افتقد للفاعلية.

وتصدى حارس مرمى النجم الساحلي لمحاولة خطيرة من بن رمضان وتابع غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي كرة ارتدت من الدفاع لكنها ذهبت أعلى المرمى بينما أهدر المهاجم النيجيري كينغسلاي إيدو أخطر فرص أصحاب الأرض في الشوط من وضع انفراد.

وأبعد حارس النجم الساحلي ببراعة تسديدة المغربي صابر بوقرين من ركلة حرة.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية عاند الحظ بن رمضان مرة اخرى عندما اصطدمت تسديدته بالقائم.

وأكمل النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرزاق بوعزرة قبل النهاية بدقيقتين لحصوله على الانذار الثاني لكن فريقه قاتل بقوة ليفرض على منافسه المحلي التعادل.