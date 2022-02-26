النصر ينتصر على أبها بثنائية أبوبكر

فاز فريق النصر على ضيفه أبها 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم النصر بهدف سجله فينسيت أبوبكر في الدقيقة 37 وتعادل أبها بهدف سجله أوروس ماتيتش في الدقيقة 69، قبل أن يسجل أبوبكر الهدف الثاني للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مادة اعلانية

وأهدر ميتشيل تي فريدي لاعب أبها ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.