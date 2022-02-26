الهلال يعمق جراح الحزم

حقق الهلال انتصارًا على الحزم بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.
وسجل هدفي الهلال أندري كاريو وموسى ماريغا في الدقيقتين 57 و89.
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وشهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب الهلال مصعب الجوير في الوقت بدل الضائع من المباراة.
ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.
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