بريطانيا تلغي تأشيرة منتخب روسيا البيضاء للسلة

كشفت بريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية يوم السبت أن بريطانيا ألغت تأشيرة دخول منتخب روسيا البيضاء لكرة السلة بسبب دور بلاده في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتبت باتل في تويتر: المملكة المتحدة لن ترحب بالفرق الرياضية لتلك الدول التي قامت بهجوم غير مبرر وغير قانوني على أوكرانيا.

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وأشارت باتل إلى أن منتخب روسيا البيضاء كان سيخوض مباراة في نيوكاسل في شمال إنجلترا يوم الأحد.

واستدعت بريطانيا سفير روسيا البيضاء مكسيم يرمالوفيتش للاحتجاج على مساعدة بلاده لروسيا في غزو أوكرانيا.