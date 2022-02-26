بطل العالم السابق للملاكمة يتعهد بالقتال ضد القوات الروسية

ناشد فلاديمير كليتشكو، بطل العالم السابق في وزن الثقيل للملاكمة، العالم يوم السبت لوقف الصراع في بلاده أوكرانيا ومنع وقوع كارثة إنسانية.

وتعهد فلاديمير وشقيقه فيتالي، بطل العالم السابق لوزن الثقيل والرئيس الحالي لبلدية كييف، بالقتال ضد القوات الروسية.

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وقال فلاديمير في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: أخاطب العالم بأسره لوقف هذه الحرب التي بدأتها روسيا.

وتابع: ليس هناك وقت للانتظار لأنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية. أنت بحاجة إلى التحرك الآن لوقف العدوان الروسي بأي طريقة ممكنة. ربما سيفوت الأوان في غضون ساعة أو بحلول الغد.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي التحق فلاديمير بجيش الاحتياط الأوكراني، مشيرا آنذاك إلى أن حبه لبلاده هو الدافع للدفاع عنها.