بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز صعب على فاييكانو

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه رايو فاييكانو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم بنزيمة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.
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وبهذا الفوز عزز الريال صدارته للدوري بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، وتوقف رصيد رايو فاييكانو عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.
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