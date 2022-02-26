تسديدة فيتور مجددًا تمنح ضمك نقاط الرائد

فاز ضمك على ضيفه الرائد 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.

وسجل أهداف ضمك منصور حمزي والعربي هلال سوداني في الدقيقتين 27 و39 وسيرجيو خافيير فيتور في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي الرائد ايدير لوبيز وكريم البركاوي في الدقيقتين 36 و46.

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وشهدت المباراة طرد دوماجوج أنتوليتش لاعب ضمك في الدقيقة 30، وريني سانتوس لاعب الرائد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

كما شهدت أيضا إهدار كريم البركاوي لاعب الرائد، لركلتي جزاء في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الثامن.