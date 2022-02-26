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توخيل: الشكوك حول أبراموفيتش تقلقنا

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توخيل أبراموفيتش
المدرب الألماني قال بأنه ولاعبيه يعانون لعدم التفكير في الصراع في أوكرانيا

توخيل: الشكوك حول أبراموفيتش تقلقنا

لندن - رويترز

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أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن الشكوك حول مستقبل المالك الروسي للنادي رومان أبراموفيتش على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا تزعج الفريق قبل خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول يوم الأحد.

ولم يواجه أبراموفيتش، الذي اشترى نادي تشيلسي في 2003، أي عقوبات حتى الآن لكن ذكر اسمه في البرلمان يوم الخميس عند كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا.

وأبلغ توخيل الصحفيين يوم الجمعة: أود الاحتفاظ بحقي في عدم التعليق لحين صدور قرار لكننا ندرك الأمر وهذا يقلقنا ويشتت انتباهنا.

وأضاف: إلى درجة معينة أتفهم الآراء الحساسة تجاه النادي ومن يمثله وربما يتفهم الناس أن المدرب أو اللاعبين لا يطلعون بدقة عما يجري حقا وفي هذه اللحظة لا نشعر بمسؤولية عن كل هذا. نشعر بأن الأمر فظيع دون شك.

وأقر المدرب الألماني بأنه ولاعبيه يعانون لعدم التفكير في الصراع في أوكرانيا وتحويل التركيز إلى نهائي كأس الرابطة.

وتابع: أعتقد أن الموقف كبير جدا وليس منفصلا عن أحد. الوضع يقلق أوروبا ويحدث في أوروبا ونحن جزء من أوروبا ولا يمكننا تجاهل الأمر وغلق الباب والتركيز في كرة القدم.

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