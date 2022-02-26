ليدز قريب من منطقة الهبوط بعد خسارة قاسية من توتنهام

ازدادت مخاوف ليدز من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة 4-صفر على أرضه أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت.

وتأخر ليدز بشكل مبكر في ملعب إيلاند رود، حيث استقبل هدفين في أول ربع ساعة عن طريق مات دوهرتي وديان كولوسيفسكي.

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وسجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 27، ليصبح بذلك ليدز ثاني فريق في تاريخ المسابقة، بعد سندرلاند في نوفمبر 2005، يستقبل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وأكمل سون هيونغ-مين رباعية الفريق الزائر قرب النهاية.

وهذه الخسارة الخامسة في ست مباريات لفريق ليدز ليبقى في المركز 15، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، رغم أنه خاض ثلاث مباريات أكثر من بيرنلي صاحب المركز 18.

وحقق توتنهام فوزه الثاني على التوالي خارج أرضه، ليتقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى المركز السابع على حساب ولفرهامبتون واندرارز.