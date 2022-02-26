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مانشستر سيتي يفلت من كمين إيفرتون ويعزز صدارته

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مانشستر سيتي
رفع الفريق رصيده إلى 66 نقطة بفارق ست نقاط أمام ليفربول

مانشستر سيتي يفلت من كمين إيفرتون ويعزز صدارته

مانشستر - د ب أ

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أفلت مانشستر سيتي من كمين مضيفه إيفرتون وانتزع فوزا غاليا 1 - صفر عليه يوم السبت باستاد "غوديسون بارك" في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في المسابقة بعد الهزيمة أمام توتنهام في المرحلة الماضية، ورفع الفريق رصيده إلى 66 نقطة بفارق ست نقاط أمام ليفربول ، وتجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل فيل فودين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 .

وحقق مانشستر سيتي اليوم الانتصار الحادي عشر له في 13 مباراة خاضها خارج ملعبه بالمسابقة هذا الموسم علما بأنه تعادل في مباراتين فقط خارج ملعبه وكانت الهزيمة الوحيدة له خارج ملعبه هذا الموسم عندما خسر أمام توتنهام صفر - 1 في المرحلة الأولى للمسابقة.

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