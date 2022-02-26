نيوكاسل يبتعد عن مراكز الهبوط بثنائية في برنتفورد

حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الرابع في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتصر 2-صفر على عشرة لاعبين من برنتفورد، ليبتعد عن منطقة الهبوط يوم السبت.
وتعرض برنتفورد لضربة من البداية بعد طرد جوش داسيلفا في الدقيقة 11، واستغل نيوكاسل الزيادة العددية وتقدم بهدف جويلينتون قبل أن يضيف جو ويلوك الهدف الثاني قبل الاستراحة.
ولم يهدد برنتفورد مرمى نيوكاسل كثيرا، وشهدت الدقيقة 51 الظهور الأول لكريستيان إريكسن لاعب الوسط وسط أجواء مفعمة بالمشاعر.
وتقدم نيوكاسل إلى المركز 14، بينما تراجع برنتفورد إلى المركز 15 بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي القابع في بداية منطقة الهبوط والذي يملك ثلاث مباريات إضافية.
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