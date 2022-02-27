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الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة العالم للناشئين في روسيا

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سباحة
لقطة لمنافسات السباحة

الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة العالم للناشئين في روسيا

رويترز

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ألغى الاتحاد الدولي للسباحة بطولة العالم للناشئين المقررة في كازان في روسيا في نهاية أغسطس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الاتحاد إنه اتخذ القرار بإلغاء البطولة التي تقام كل عامين بعد مناقشات مع الرياضيين والشركاء.

وأضاف الاتحاد في بيان يوم الأحد: الاتحاد الدولي للسباحة لن يقيم أي منافسات في روسيا لو استمرت هذه الأزمة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه على استعداد لتقديم دعم تدريبي للأعضاء المتضررين من الغزو الروسي.

وكان الاتحاد الدولي ألغى يوم الجمعة مباراة في الدوري العالمي لكرة الماء للرجال في سان بطرسبرغ الشهر المقبل بالإضافة إلى منافسات في الغطس والسباحة التوقيعية في كازان في إبريل.

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