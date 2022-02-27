الباطن يجتاز الفيصلي ويخرج من منطقة الهبوط

فاز الباطن 1-صفر على ضيفه الفيصلي ليخرج على حساب منافسه من منطقة الهبوط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد.
واستحوذ يوسف الجبلي على الكرة خارج منطقة الجزاء وتوغل بمهارة ثم أطلق تسديدة أرضية بقدمه اليسرى داخل المرمى قبل الاستراحة مباشرة، ليمنح فريقه فوزه الخامس في 22 مباراة.
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وأصبح رصيد الباطن 22 نقطة وتقدم إلى المركز 13 بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي الذي تراجع إلى منطقة الهبوط.
وطالب لاعبو الفيصلي بالحصول على ركلة جزاء، بداعي وجود لمسة يد، في الثواني الأخيرة، لكن الحكم أطلق صفارة النهاية بعد مراجعة مع حكم الفيديو.
واعترض أحمد عسيري لاعب الفيصلي على الحكم وحصل على بطاقة حمراء بعد انتهاء المباراة.
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