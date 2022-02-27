التعادل يخيم على مباراة الطائي والتعاون

تعادل الطائي مع التعاون بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الطائي بهدف سجله حسن الجبيري في الدقيقة 26، وتعادل التعاون عن طريق هدف سجله توبياس فيغيروا، لاعب الطائي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.
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وشهدت المباراة طرد سليمان هزازي لاعب التعاون في الدقيقة 74.
ورفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، كما رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
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